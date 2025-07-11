Мэр Екатеринбурга подверг критике размещение остановок в плохом состоянии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подверг критике процесс временной установки старых остановочных комплексов там, где пока не хватает новых. Он сообщил в своем Telegram-канале, что их ставят районные администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мэр подчеркнул, что процесс замены остановок держит на личном контроле. «Что касается тех остановок, на которые не хватит новых комплексов: временно там установят конструкции, имеющиеся в распоряжении районных администраций. Однако это не значит, что можно устанавливать какие угодно конструкции! Полностью разделяю негодование горожан и запретил ставить "убитые" остановки, а те, что успели поставить, дал распоряжение оперативно привести в порядок»,— сказал господин Орлов.

Новые навесы из закупки на более чем 150 единиц на остановках начнут ставить уже в июле — в первую очередь они появятся на самых популярных маршрутах. На следующей неделе администрация Екатеринбурга подпишет контракт с компанией из Уфы, которая выиграла аукцион на поставку остановок. По словам Алексея Орлова, предприятие хорошо зарекомендовало себя в Москве и Нижнем Новгороде, при этом за счет конкурсных процедур городу удалось сэкономить 35% от начальной стоимости лота. На освободившиеся средства также планируется закупить остановки.

Напомним, в течение 2025 года в Екатеринбурге установят еще 218 остановочных навесов после сноса остановок, совмещенных с нестационарными торговыми объектами (НТО). Общее количество новых остановок достигнет трех сотен.

Ирина Пичурина