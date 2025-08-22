Минтруд РФ предложил внести токаря в список профессий для альтернативной службы

Минтруд России предложил расширить перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы на пять позиций. Это следует из проекта постановления ведомства.

В список хотят внести токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. С учетом этих профессий в списке будет 271 позиция. Количество предприятий, где можно пройти альтернативную службу, увеличится с 1,7 тыс. до 1,8 тыс.

Минтруд формирует такие списки ежегодно. По последним данным Роструда, альтернативную службу проходят 2,4 тыс. россиян.

