Администрация Майкопа возместит подростку моральный вред за укус бродячей собаки

Верховный суд Адыгеи отклонил апелляцию администрации Майкопа и подтвердил решение нижестоящего суда о взыскании 10 тыс. руб. компенсации морального вреда 17-летнему подростку, пострадавшему от укуса бездомной собаки.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», Майкопский городской суд ранее удовлетворил иск прокурора к администрации муниципального образования о выплате компенсации несовершеннолетнему за причиненный ущерб.

В апелляционной жалобе представитель администрации требовал отменить решение суда первой инстанции, утверждая его незаконность и необоснованность. Он ссылался на отсутствие доказательств того, что вред здоровью причинила именно бездомная собака.

По данным следствия, инцидент произошел на пересечении улиц Хакурате и Загородной в Майкопе. К 17-летнему школьнику подбежала бездомная собака черного окраса с зеленой биркой на ухе и укусила за правую голень. Подросток самостоятельно обработал рану, а после возвращения домой рассказал матери о случившемся. Женщина обратилась в республиканскую детскую клиническую больницу, где сыну оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

Верховный суд республики пришел к выводу, что городская администрация не выполнила в полном объеме возложенные законодательством обязанности по контролю за безнадзорными животными и организации их отлова.

Лия Пацан