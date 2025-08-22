«Дружбе» труба

Прокачка российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» после третьей за последние девять дней атаки приостановлена. Будапешт и Братислава обратились в Брюссель с призывом защитить поставки топлива, а президент США Дональд Трамп сообщил, что атаки по «Дружбе» его разозлили. На устранение повреждений уйдет минимум пять дней.

Поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» снова прекращены — как минимум на пять дней, сообщили в совместном письме главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар. Документ направлен на имя комиссара по внешним связям Евросоюза Каи Каллас и комиссара Еврокомиссии Дэна Йоргенса. В письме министры просят повлиять на Украину и не допустить новых ударов по «Дружбе». Нефтепровод атакован уже в третий раз за последние девять дней, говорится в письме. В документе главы МИДов также призвали страны ЕС соблюдать свои обязательства по обеспечению поставок энергоресурсов.

«Нефтепровод “Дружба” играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без которого физически невозможно снабжать ее нефтью,— отмечает господин Сийярто.— Однако после всех трех атак ЕК хранила молчание и не действовала в наших интересах». На этот раз, подчеркнул господин Сийярто, «Украина использовала не только беспилотники, но и ракеты». Он добавил, что, по словам замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина, на устранение повреждений уйдет минимум пять дней.

По информации источника “Ъ” в отрасли, ежемесячно по трубопроводу «Дружба» на Венгрию и Словакию отгружается 400–450 тыс. тонн нефти.

Единственный альтернативный путь поставок для этих стран — трубопровод Adria из хорватского порта Омишаль, отмечает собеседник “Ъ”. По оценке старшего аналитика БКС Кирилла Бахтина, в августе поставки по «Дружбе» в Венгрию и Словакию должны были составить около 150 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, за пять дней будет недопоставлено примерно 750 тыс. баррелей, что для стран, имеющих запасы на несколько недель, выглядит не критично, считает аналитик.

Российские власти официально не комментировали информацию об атаке на нефтепровод. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что атака БПЛА на регион началась вечером 21 августа. По его словам, «в результате отражения комбинированного удара» по «объекту топливной инфраструктуры» начался пожар. Он не назвал, какой именно объект подвергся атаке, но заверил, что к утру пожар был потушен.

Нефтепровод «Дружба» проходит от Альметьевска в Татарстане до Брянска, затем ветка приходит в белорусский Мозырь и там разделяется на два участка. Северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Транспортировка казахстанской нефти по «Дружбе» идет в штатном режиме без ограничений, сообщили «РИА Новости» в Минэнерго Казахстана. Республика поставляет сырье в Германию по северной ветке нефтепровода.

Предыдущая атака на нефтепровод произошла 18 августа. Перекачка российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию была приостановлена на сутки. Об атаке премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в письме президенту США Дональду Трампу, на что тот заявил, что эта новость его разозлила. «Виктор, я не рад слышать это, я очень рассержен. Скажи (это.— “Ъ”) Словакии. Ты мой большой друг»,— написал господин Трамп Виктору Орбану. Копию письма распространили в венгерских СМИ, ее также опубликовал депутат Европарламента Андраш Ласло в соцсети Х.

Прекращение прокачки по «Дружбе» не приведет к мгновенной остановке НПЗ в Венгрии, Словакии и Сербии, поскольку запасов нефти хватит на несколько недель, говорит эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

При этом снижение переработки повлияет и на Украину, отмечает эксперт, поскольку Венгрия и Словакия перепродают туда излишки топлива, так как из-за санкций им запрещены поставки российских нефтепродуктов в страны ЕС. Он также указывает на риск подорожания сырья в Венгрии и Словакии. Дополнительно ситуация осложняется тем, что на мировом рынке сейчас дефицит тяжелых сортов, сопоставимых с российской Urals, добавляет он.

В последние годы Венгрия активно развивала альтернативные маршруты, включая импорт через Хорватию, отмечает Кирилл Бахтин. Для конечных потребителей топлива серьезных рисков аналитик не видит. Уязвимее, указывает он, в этой ситуации остаются НПЗ, которым может грозить дефицит после исчерпания запасов. Характер повреждений пока неизвестен, но, по мнению аналитика, вряд ли ремонт продлится дольше нескольких недель.

Ольга Семеновых