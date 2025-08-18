Порционная «Дружба»

Перекачка российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию и Словакию временно остановлена после атаки украинских БПЛА на трансформаторную подстанцию. Аналитики оценивают поставки в августе в эти страны на уровне 150 тыс. баррелей в сутки, или 60% общего потребления нефти. Краткосрочные перебои можно компенсировать за счет резервов, но после исчерпания запасов венгерским и словацким НПЗ может грозить дефицит.

Подача российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлена, сообщили 18 августа глава венгерского МИДа Петер Сийярто и министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Оператор национальных нефтепроводов Словакии Transpetrol, комментарий которого приводит Reuters, уточнил, что не знает подробной информации о причине остановки, но она находится за пределами страны. Там добавили, что поставки по территории Словакии продолжаются в соответствии с планом. В венгерской MOL сообщили Reuters, что поставки нефти должны возобновиться после технических работ. Петер Сийярто также заявил, что в Минэнерго РФ ему сообщали, что специалисты проводят ремонтные работы, но пока непонятно, когда экспорт нефти будет возобновлен. В Минэнерго и «Транснефти» “Ъ” не ответили.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, 18 августа, «Интерфакс»: Не стоит забывать, что существенная часть электричества на Украину поступает именно от Венгрии.

Дениса Сакова заявила агентству TASR, что проблема связана с повреждением трансформаторной подстанции, отметив, что это уже второй подобный инцидент, затронувший инфраструктуру трубопровода «Дружба» на территории России, за последнюю неделю.

13 августа Петер Сийярто сообщал, что украинские БПЛА атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Нефтепровод «играет ключевую роль в энергетической безопасности» Венгрии, добавлял он. 18 августа, отметил министр, совершен «очередной удар» по венгерской энергетической безопасности, назвав инцидент возмутительным и недопустимым.

По оценкам старшего аналитика БКС Кирилла Бахтина, поставки по «Дружбе» в Венгрию и Словакию в августе должны были составить около 150 тыс. баррелей в сутки, или 60% общего потребления сырой нефти этими странами. Перерыв поставок в несколько недель после исчерпания запасов может привести к дефициту на НПЗ в Венгрии и Словакии, добавляет он.

По данным “Ъ”, в 2024 году Словакия импортировала 4,2 млн тонн российской нефти, Венгрия — 4,56 млн тонн, на РФ пришлось 82% и 84% поставок соответственно.

По словам источника “Ъ”, найти альтернативные объемы для закупки будет несложно, но вопрос заключается в их стоимости. Процесс поиска другого поставщика может занять несколько дней, при этом характер повреждений остается неясным и транспортировка по «Дружбе» может быть возобновлена в ближайшее время, добавляет он. В начале марта Петер Сийярто говорил, что поступление российской нефти в Венгрию остановлено из-за удара БПЛА ВСУ по измерительной станции трубопровода «Дружба». В тот же день он сообщил о возобновлении поставок.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что пострадать могла как линейная часть, так и насосная станция. По его словам, ремонт линейного участка может занять несколько дней, а восстановление насосной станции потребует больше времени. Даже при снижении давления в трубе поставки нефти могут продолжаться, пусть и в меньших объемах, указывает господин Юшков.

Он напоминает, что на НПЗ предусмотрены резервные мощности, позволяющие несколько недель работать при перебоях.

Заметная приостановка поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» произошла летом 2024 года после введения Украиной санкций в отношении ЛУКОЙЛа, чей трейдер обеспечивал более 40% экспорта сырья в эти страны. MOL пришлось переориентироваться на других российских поставщиков, а также выводить в ремонт НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе. В итоге компромисс с украинскими властями был найден через два месяца, с сентября 2024 года MOL выкупает нефть у ЛУКОЙЛа до пересечения на украинско-белорусской границе, оплачивая транзит (см. “Ъ” от 30 октября 2024 года). Расходы MOL увеличились на $1,5 за баррель, сообщали в канцелярии премьера Венгрии.

Ольга Семеновых