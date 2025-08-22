«Трогательный зоопарк» в Геленджике закрыли из-за отсутствия лицензии

Октябрьский районный суд Новороссийска запретил деятельность зоопарка «Трогательный зоопарк» в Геленджике по иску Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Фото: прокуратура Кубани

В ходе проверки выяснилось, что зоопарк работал без лицензии. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения природоохранной прокуратурой с исковым заявлением в суд о запрете данной деятельности.

Суд удовлетворил иск полностью, запретив деятельность зоопарка. Прокуратура продолжает контролировать исполнение решения.

Лия Пацан