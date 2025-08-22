«Трогательный зоопарк» в Геленджике закрыли из-за отсутствия лицензии
Октябрьский районный суд Новороссийска запретил деятельность зоопарка «Трогательный зоопарк» в Геленджике по иску Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Фото: прокуратура Кубани
В ходе проверки выяснилось, что зоопарк работал без лицензии. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения природоохранной прокуратурой с исковым заявлением в суд о запрете данной деятельности.
Суд удовлетворил иск полностью, запретив деятельность зоопарка. Прокуратура продолжает контролировать исполнение решения.