Прокуратура отменила разрешение на строительство многоэтажки в Северском районе

Прокуратура Северского района добилась отмены постановления администрации Черноморского городского поселения, согласно которому частному застройщику (его имя не называется) было разрешено построить многоквартирный дом в охранной зоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ходе проверки надзорный орган установил, что земельный участок находится в границах охранной зоны объектов культурного наследия — памятников истории и монументального искусства. Однако согласование с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края не проводилось.

Прокуратура района направила протест на постановление администрации Черноморского городского поселения. Протест рассмотрели и удовлетворили — постановление отменили.

Лия Пацан

