Прокуратура отменила разрешение на строительство многоэтажки в Северском районе
Прокуратура Северского района добилась отмены постановления администрации Черноморского городского поселения, согласно которому частному застройщику (его имя не называется) было разрешено построить многоквартирный дом в охранной зоне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В ходе проверки надзорный орган установил, что земельный участок находится в границах охранной зоны объектов культурного наследия — памятников истории и монументального искусства. Однако согласование с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края не проводилось.
Прокуратура района направила протест на постановление администрации Черноморского городского поселения. Протест рассмотрели и удовлетворили — постановление отменили.