Ozon планирует восстановить сроки доставки товаров за неделю

На пяти складах Ozon (MOEX: OZON) в Москве и Санкт-Петербурге задерживаются поставки товаров. Маркетплейс рассчитывает восстановить сроки отправки и доставки в ближайшие шесть–семь дней. В компании пообещали начислить бонусные баллы клиентам, чьи заказы не пришли вовремя.

Для разгрузки складов Ozon привлек дополнительный персонал и перераспределил часть заказов на другие объекты. Маркетплейс открыл для продавцов дополнительные точки поставки товаров в Москве, чтобы сократить время на отгрузку. «Понимаем, что часть клиентов и продавцов сталкивается с задержками и приносим извинения за временные неудобства»,— говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что большинство заказов в Москве и Петербурге покупатели по-прежнему получают вовремя. 85% поставок в Москве и Санкт-Петербурге принимают у продавцов в стандартном режиме — за 60 минут.

О сбое поставок Ozon сообщил 20 августа. С задержкой доставлялись 30% заказов в Москве и Санкт-Петербурге.

