Посылкам не хватило логистики

Крупный маркетплейс Ozon (MOEX: OZON) столкнулся с логистическим сбоем. На ключевых рынках присутствия — в Москве и Санкт-Петербурге — платформе не удается доставить в срок почти треть заказов. Если все они будут отменены, площадка потеряет до 4 млрд руб. Проблема может быть связана с новой моделью привлечения персонала, общей нехваткой специалистов, большим числом возвратов и периодом пикового спроса.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Маркетплейс Ozon столкнулся c задержкой приемки товаров на пяти логистических объектах в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила компания в своем Telegram-канале.

Это привело к смещениям сроков доставки трети товаров: вовремя приходят только семь из десяти заказов.

Проблема может быть масштабнее. Из 59 складов маркетплейса товары сейчас могут принять только 7, сообщает Telegram-канал «Русский ритейл и бизнес». В «Яндекс Маркете» отметили, что логистическая инфраструктура работает штатно и готова к высокому сезону. В Wildberries “Ъ” оперативно не ответили.

Заявление Ozon — реакция на появившиеся сообщения о массовом логистическом сбое. 1 августа профильный Telegram-канал «Клуб партнеров на маркетплейсах» сообщил о скоплении неразобранных посылок в распредцентре в Шушарах в Санкт-Петербурге. 15 августа в сети появилась информация и о проблемах в сортировочном центре в московском районе Строгино. Это связано с «нетипичной сезонной нагрузкой», рассказал порталу Shopper’s представитель Ozon.

Ozon — один из крупнейших российских маркетплейсов. На конец 2024 года 31,8% в компании владела АФК «Система», 27,71% — АО О23, собственником которого в июле 2025 года стал основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава. По итогам первой половины 2025 года оборот Ozon с учетом услуг вырос на 49%, до 1,79 трлн руб., число заказов увеличилось на 53%, до 980,3 млн штук, количество активных покупателей — на 18%, до 60,5 млн человек. Выручка группы увеличилась на 76%, до 429,73 млрд руб., чистый убыток сократился в 5,5 раза, до 7,53 млрд руб. В общей сложности у Ozon 200 логистических объектов в России.

На Москву и Санкт-Петербург приходится порядка 20–25% выручки Ozon. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская говорит, что это около 13 млрд руб. в месяц. Если покупатели отменят все 30% задержанных заказов, компания может потерять до 3–4 млрд руб., считает она. Хотя пока отказываются лишь от 2% заказов, уточняют в Ozon.

Логистический сбой у Ozon мог возникнуть из-за нехватки персонала.

Компания изменила систему привлечения на склады специалистов — начала отказываться от аутсорсинга, перейдя на собственную систему найма, следует из внутреннего письма маркетплейса, которое распространили несколько Telegram-каналов. Хотя в Ozon указывают, что на долю привлеченных через аутсорсинг в июне приходилось не более 10% работников складов и распредцентров, в июле — 5%.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что повышенная загруженность складов маркетплейса может быть связана с высокой лояльностью Ozon к возвратам заказов.

Ольга Сумишевская считает, что проблему частично мог бы решить отказ от постоплаты в периоды пикового спроса. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов обращает внимание на период пикового спроса: в преддверии новогодних праздников и начала делового сезона из-за возрастающего объема заказов срок доставки может увеличиваться в три-пять раз. Сейчас селлеры стремятся загрузить склады перед осенними распродажами.

Для решения возникшей проблемы Ozon вывел на работу дополнительный персонал, а часть товаров уже перевозится на другие объекты, пояснили в компании. Продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в пунктах выдачи заказов, чтобы не ждать в очереди.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова