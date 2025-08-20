Ozon признал задержку доставки 30% заказов в Москве и Санкт-Петербурге

Часть товаров Ozon (MOEX: OZON) в Москве и Санкт-Петербурге доставляют с задержкой. Проблемы наблюдаются на пяти складах и в сортировочных центрах в этих городах, сообщил маркетплейс. По их данным, сейчас клиенты получают с задержкой три из десяти заказов. Доля отмененных заказов не превышает 2%.

На склады, где наблюдаются проблемы с приемкой, направлен дополнительный персонал. Часть товаров маркетплейс сейчас перевозит на другие объекты.

Селлерам площадка предлагает выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в ПВЗ, чтобы не ждать в очереди. Затраты на логистику маркетплейс обещает компенсировать.

В Москве и Санкт-Петербурге у Ozon 38 крупных логистических объектов. Всего у маркетплейса 200 складов и сортировочных центров по всей стране.

Виктория Колганова