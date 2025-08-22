Бойцу ВСУ дали 16 лет строгого режима за теракты в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал виновным совершении теракта бойца десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павла Долженкова. Его приговорили к 16 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры.

Военнослужащий участвовал в нападении ВСУ на Курскую область: с октября 2024 по март 2025 года он неоднократно пересекал границу составе подразделений украинской армии. Вместе с другими бойцами ВСУ удерживал села Русское Поречное в Суджанском районе.

На украинских позициях Долженков размещал вооружение, следил за действиями ВС РФ, а также запугивал мирных жителей и мешал их эвакуации. В марте бойцы ВС РФ взяли украинца в плен при попытке бежать на Украину.

Бои в Курской области шли с августа 2024 года по апрель 2025 года. Предварительный ущерб превысил 3 млрд руб. По данным СКР, во время боев погиб 331 мирный житель. Ведомство возбудило свыше 600 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.

Никита Черненко