Из реестра в Ленобласти исключили 440 автомобилей такси из-за отсутствия полисов ОСАГО
Из-за отсутствия действующих полисов ОСАГО в Ленинградской области исключено 440 автомобилей такси. Об этом сообщили в комитете по транспорту 47-го региона.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В ведомстве напомнили, что отсутствие обязательной страховки делает работу такси незаконной и создает риски для пассажиров и участников дорожного движения.
В свою очередь, региональный реестр легковых такси — это информационная база, в которую вносятся только те автомобили, которые соответствуют всем установленным требованиям для перевозок.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты областной Межведомственной транспортной комиссии проверили свыше 600 машин такси в Ленинградской области. За нарушение правил перевозки пассажиров на спецстоянку поместили около 30 автомобилей.