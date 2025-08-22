Прокуратура предупредила о недопустимости срыва сроков строительства поликлиники в Новороссийске
Прокурор Новороссийска Алексей Грудина провел проверку хода возведения поликлиники на 450 посещений в смену в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По итогам совещания с участием представителей подрядчика, заказчика, органов местного самоуправления и технического надзора заслушали информацию о причинах задержек и обсудили меры по их устранению.
Господин Грудина подчеркнул недопустимость срыва сроков строительства социально значимого объекта и необходимость обеспечить выполнение всех работ в установленные сроки. Прокуратура города продолжает держать ситуацию под постоянным контролем.