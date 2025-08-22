Каждый пятый житель Краснодара интересуется экстремальными видами спорта

Каждый пятый житель Краснодара хотел бы попробовать экстремальные виды спорта, включая альпинизм, серфинг и яхтинг. Об этом сообщается в исследовании «Авито», проведенном среди горожан.

Согласно опросу, шесть из десяти краснодарцев занимаются спортом, при этом 18% делают это регулярно. Чаще всего респонденты выбирают бег (38%), силовые или фитнес-тренировки (25%) и плавание (21%). Мужчины чаще увлекаются командными видами спорта и боевыми искусствами, женщины — йогой (24%), танцами (22%) и пилатесом (9%).

Среди спортивных направлений, которые жители города хотели бы освоить, наибольший интерес вызвали альпинизм (20%), серфинг (19%) и парусный спорт (18%). Также популярны сноуборд и горные лыжи (17%).

По словам Сергея Кленяева, руководителя по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в «Авито», за последний год на платформе выросли продажи каяков (+24%), сапов (+17%) и серфов (+16%).

Основная мотивация для освоения новых видов спорта связана с заботой о здоровье — стимул отметили 38% опрошенных. Еще 20% хотели бы сменить обстановку и побороть скуку, 16% — улучшить физическую форму, а 9% — попробовать новые активности ради контента в соцсетях.

В среднем жители тратят на спортивную одежду и инвентарь около 5 тыс. руб. в месяц, при этом почти половина признались, что совершали ненужные покупки.

Анна Гречко