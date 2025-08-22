Каждый шестой житель Кубани оформлял подписку на ИИ-сервисы

Каждый шестой работающий житель Краснодарского края хотя бы один раз пользовался платной подпиской на сервисы с искусственным интеллектом. Об этом сообщает исследование «Авито Работа», провед5нное среди более чем 6 тыс. россиян.

По данным компании, 16% респондентов региона уже оформляли платные подписки, еще 17% ограничивались бесплатными версиями, а 16% планируют попробовать в будущем. Средние расходы на ИИ-сервисы составляют около 4,4 тыс. руб. в месяц.

Наибольшая активность отмечена среди молодых специалистов: в возрасте 18–24 лет подпиской пользовались 38%, среди 25–34 лет — 28%, тогда как у старших поколений указанный показатель не превышает 15%.

Среди профессиональных групп платными сервисами чаще всего пользовались топ-менеджеры (50%), руководители отделов (28%) и офисные специалисты (27%). Представители управленческого звена тратят на подписки больше остальных — в среднем около 10,7 тыс. руб. ежемесячно.

Чаще всего ИИ жители края применяют для бытовых задач и планирования (59%), генерации контента и обучения (по 38%), а также рабочих процессов (30%).

По словам директора HR-Tech в «Авито» Дмитрия Королева, нейросети активно внедряются в рекрутинг, где чат-боты помогают ускорить подбор персонала.

Анна Гречко