Каноист Сергей Свинарев завоевал бронзу чемпионата мира

Россиянин Сергей Свинарев взял бронзу чемпионата мира в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м. Он показал результат 38,82 секунды.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первое место занял Артур Гулиев из Узбекистана (38,63). Вторым стал испанец Пабло Грана (38,66).

Ранее каноист Захар Петров завоевал золото на дистанции 500 м. Также Артур Чупров стал бронзовым призером в заездах на параканоэ на дистанции 200 м. Первое место в этой дисциплине занял белорус Илья Товпенец.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Милане. Турнир завершится 24 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Таисия Орлова