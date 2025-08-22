Иран снова готов вызвать огонь на себя

Утром в пятницу, 22 августа, Иран закрыл часть своего воздушного пространства в связи с проведением военных учений «Непоколебимая сила — 1404». Мероприятия, которые стартовали накануне в районе Индийского океана и Оманского залива, стали первыми самостоятельными маневрами с того момента, как завершилась 12-дневная война между Исламской Республикой и Израилем. На следующей неделе должностные лица Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны посетить США, чтобы проинформировать администрацию президента Дональда Трампа о своей неспособности оценить оставшиеся у Ирана запасы урана. А именно это может стать спусковым крючком для очередного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные учения в Иране, 20 августа

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters Военные учения в Иране, 20 августа

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Утром 22 августа западный регион Ирана почти полностью закрылся для пролета гражданских воздушных судов, показали данные международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM. Решение, по официальным данным, было принято Тегераном в связи с начавшимися накануне двухдневными учениями «Непоколебимая сила — 1404». Маневры с участием военно-морских сил (ВМС), авиации и войск ПВО в районе Индийского океана и Оманского залива стали первыми мероприятиями такого рода с момента 12-дневной войны с Израилем. Со своими зарубежными партнерами Тегеран последний раз проводил совместные тренировки 21–23 июля. Тогда ВМС России и Ирана отрабатывали сценарии реагирования на чрезвычайные происшествия в море, в том числе спасение пострадавших и взаимодействие флотов двух государств.

Отмечается, что в ходе нынешних маневров ВМС Ирана провели успешные испытания иранских крылатых ракет морского базирования Nasir и Qadir, а также противокорабельной ракеты наземного базирования Qader.

Учения в районе Индийского океана и Оманского залива прошли в тот момент, когда Тегеран ожидает очередного витка вооруженной конфронтации с США и Израилем.

Так, Яхья Рахим Сафави, главный военный советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил 18 августа, что новый конфликт с Израилем может снова вспыхнуть в любой момент. «Мы не находимся в состоянии прекращения огня, мы находимся в состоянии войны,— обратил он внимание.— Никаких протоколов, положений или соглашений между нами и США или Израилем (по итогам 12-дневной войны.— “Ъ”) не подписано». Яхья Рахим Сафави отметил, что Иран должен «быть готов к худшему сценарию».

Отдельно иранские официальные лица обращают внимание на то, что за последние два месяца национальная оборонная промышленность смогла выпустить ракеты с более продвинутыми техническими возможностями, чем те, которые применялись во время полномасштабного конфликта с Израилем. «Сегодня мы произвели и обладаем ракетами с гораздо большими возможностями, чем прежние ракеты, и, если сионистский враг (Израиль.— “Ъ”) снова решится на эту авантюру, мы, несомненно, их применим»,— отметил 20 августа министр обороны Ирана Азиз Насирзаде. Он подчеркнул, что в случае новой операции со стороны Армии обороны Израиля Тегеран сможет задействовать весь имеющийся усовершенствованный технический арсенал, чтобы отразить нападение.

Опасения Ирана по поводу возможного повторения войны небеспочвенны.

Исламская Республика продолжает переговоры с МАГАТЭ: в середине этого месяца заместителю директора агентства Массимо Апаро удалось нанести визит в Иран. Однако, как утверждают источники агентства Bloomberg, инспекторы недовольны тем, как продвигаются переговоры по поводу возможного возобновления проверок на иранских ядерных объектах, и отсутствием какой-либо технической информации о том, в каком состоянии находится иранский ядерный потенциал после 12-дневной войны. На следующей неделе делегация МАГАТЭ должна посетить Вашингтон, чтобы уведомить его о своей неспособности в полной мере оценить состояние атомной промышленности Ирана после израильских ударов.

Тегеран свои планы по поводу сотрудничества с инспекторами держит в секрете. «Мы не достигли точки, когда необходимо прекратить сотрудничество с агентством, но будущее сотрудничество, безусловно, не будет похоже на прошлое,— заявил на днях министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.— Возвращение инспекторов (на иранские ядерные объекты.— “Ъ”) будет зависеть от решения иранского парламента и одобрения Высшего совета национальной безопасности».

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа продолжает наращивать санкционное давление на Иран. Вечером 21 августа Белый дом объявил о рестрикциях против 13 организаций, которые, как считают в США, помогают Тегерану в продаже нефти за рубеж. Это заставляет сомневаться в том, что переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, который, как принято считать, должен был возобновиться после 12-дневной войны в скором времени, получит еще один импульс, несмотря на все призывы о мире, которые звучат в последние дни со стороны умеренного лагеря иранских политиков.

Нил Кербелов