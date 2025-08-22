Спрос на онлайн-репетиторов в Краснодарском крае вырос на 63%

В летний период в Краснодарском крае количество вакансий для онлайн-репетиторов увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают эксперты «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Активнее всего интернет-преподавателей ищут частные образовательные компании, включая онлайн-школы и академии. Одновременно со стороны соискателей число запросов контактов работодателей на должности репетиторов возросло на 115%.

Специалистам с небольшим опытом работы летом 2025 года предлагали в среднем 76 тыс. руб. в месяц, что на 29% больше показателя прошлого года. При этом традиционная модель занятости педагогов предполагает проектную или почасовую работу, а доход зависит от количества учеников, отработанных часов, предмета и опыта специалиста.

По данным аналитиков, этим летом среди выпускников особенно заметен интерес к узкопрофильным дисциплинам, таким как механика и биохимия. Лидером по спросу среди естественно-научных дисциплин стала физика. Репетиторов по этому предмету студенты искали на 173% чаще, чем годом ранее, при этом количество предложений от специалистов увеличилось на 17%.

На втором месте — биохимия: интерес к ней за год вырос на 98%, а число педагогов — на 18%. География показала рост спроса на 72%, а количество предложений от специалистов увеличилось на 182%. Далее следуют фармакология (+59% к спросу и +54% к предложению) и анатомия (+46% к спросу и +19% к предложению).

Интерес к математике у выпускников вырос на 80%, а количество предложений увеличилось на 105%. Ученики также на 97% чаще стали интересоваться дополнительными занятиями по геометрии. Педагогов по этой дисциплине на 28% активнее искали девятиклассники, готовящиеся к ОГЭ.

Заметный рост показали групповые программы подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы. Летом 2025 года их искали на 30% чаще, чем в прошлом году. При этом предложение образовательных курсов по ЕГЭ выросло на 435%, по вступительным экзаменам — на 135%.

Похожая динамика наблюдается у девятиклассников: популярность групповых занятий по подготовке к ОГЭ выросла на 23%, а количество предложений увеличилось на 390% по сравнению с летом 2024 года.

Алина Зорина