Прокатная десятка

Кинопрокатчик «Вольга»:. «Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы».