Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 23–24 августа

21 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых черная комедия Кантена Дюпьё «Случай с фортепиано» и триллер Дэвида Маккензи «Диспетчер». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Диспетчер
Случай с фортепиано
Девушка Миллера
Дети-шпионы
Она сказала «Да!»
Надо снимать фильмы о любви
Бухта Бэррона
Пункт назначения: Высотка 613
Пушистый форсаж: Гран-при
Бой 2
Диспетчер (Relay, 2024)

Диспетчер

  • Режиссер: Дэвид Маккензи
  • В ролях: Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон, Пан Банду
  • Жанр: боевик, триллер / США / 112 мин.
  • В прокате: с 21 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «На подступах к финалу, будто спохватившись, создатели решают придать "Диспетчеру" ускорение и впихнуть в последние 20 минут весь экшен, который до этого отмеряли по каплям. Однако это вкупе с совершенно несуразным сюжетным твистом уже не спасает дело. Запросив слишком большой кредит доверия у зрителей, авторы его не оправдывают, заканчивая и без того односторонний разговор на разочаровывающей ноте».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Шантаж высшего пилотажа».

Случай с фортепиано (L'accident de piano, 2025)

Случай с фортепиано

  • Режиссер: Кантен Дюпьё
  • В ролях: Адель Экзаркопулос, Жером Коммандёр, Сандрин Киберлен, Карим Леклу, Габен Визона, Морена Госсе
  • Жанр: комедия, детектив / Франция / 88 мин.
  • В прокате: с 21 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Решившись, как ему кажется, на радикальное гражданское высказывание, Дюпьё не сказал ничего нового. Да, интернет — помойка. Да, сетевые экстремалы существуют только благодаря анонимному стаду потребителей, заслуживающему едва ли не большего отвращения».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Обе хуже».

Девушка Миллера (Miller's Girl, 2024)

Девушка Миллера

  • Режиссер: Джейд Бартлетт
  • В ролях: Мартин Фриман, Дженна Ортега, Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик, Кристин Адамс
  • Жанр: триллер, драма, комедия / США / 93 мин.
  • В прокате: с 21 августа

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Она — не по годам одаренная студентка. Он — разочаровавшийся в жизни писатель. Их встреча становится началом игры, где вымысел опасно переплетается с реальностью. Дженна Ортега и Мартин Фримен в эротическом триллере о страсти, литературе и опасных играх, который держит в напряжении до последней минуты».

Дети-шпионы (2025)

Дети-шпионы

  • Режиссер: Иван Архипов
  • В ролях: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, София Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко
  • Жанр: комедия, семейный / Россия / 91 мин.
  • В прокате: с 21 августа

Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из подростков обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов "ДаМиНик". Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент "Голос" — их отец…»

Она сказала «Да!» (My Mother's Wedding, 2023)

Она сказала «Да!»

  • Режиссер: Кристин Скотт Томас
  • В ролях: Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто
  • Жанр: комедия, мелодрама, драма / Великобритания / 95 мин.
  • В прокате: с 21 августа

Кинопрокатчик Arna Media: «Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала "Да! ". Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов».

Надо снимать фильмы о любви (2024)

Надо снимать фильмы о любви

  • Режиссер: Роман Михайлов
  • В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина
  • Жанр: драма / Россия, Индия / 73 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Утопия неведомого шедевра идет под откос. Кто-то из актеров обдолбался. Побритая наголо Маша зашла в ашрам, где испытала "детское счастье" и решила задержаться на год. Исполнитель главной роли Марк встретил русалочью вэбкамщицу Свету (Дарья Брюханова) и решил свалить с ней в Гоа. Рома в результате смиряется с обстоятельствами и, очевидно, снимет совсем другой фильм о любви».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Индийский стыд».

Бухта Бэррона (Barron's Cove, 2024)

Бухта Бэррона

  • Режиссер: Эван Ари Келман
  • В ролях: Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер, Кристиан Конвери
  • Жанр: триллер, драма, криминал / США / 116 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «Парадиз»: «После гибели сына в результате несчастного случая Калеб, мужчина со склонностью к насилию, погружается в глубокое горе. Спустя месяцы после трагедии мужчина, не смирившись с утратой, убеждён, что истинный виновник остался безнаказанным. Он решает взять дело в свои руки и похищает мальчика, причастного к происшествию. Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика».

Пункт назначения: Высотка 613 (Gui men zhi hu die da sha, 2024)

Пункт назначения: Высотка 613

  • Режиссер: Джо Цянь
  • В ролях: Айви Инь, Бай Лин, Эмбер Ань, Бай Жуньинь, Кэш Чуан, Стэнли Фун
  • Жанр: ужасы / Тайвань / 101 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «World Pictures»: «Женщина с дочкой селятся в высотке. Вместе с другими жильцами они узнают, что их новый дом — смертельная ловушка, устроенная потусторонними силами. Теперь им нужно найти выход из места, откуда ещё никто не выбирался живым».

Пушистый форсаж: Гран-при (Grand Prix of Europe,2025)

Пушистый форсаж: Гран-при

  • Режиссер: Вальдемар Фаст
  • В ролях: Джемма Артертон, Томас Сэнгстер, Хейли Этвелл, Ленни Генри, Роб Бекетт, Колин Макфарлэйн
  • Жанр: мультфильм, комедия, семейный / Германия, Великобритания / 98 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «Вольга»:. «Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы».

Бой 2 (War 2, 2025)

Бой 2

  • Режиссер: Аян Мукхерджи
  • В ролях: Нандамури Тарака Рама Рао мл., Ритик Рошан, Киара Адвани
  • Жанр: боевик, триллер, приключения / Индия / 150 мин.
  • В прокате: с 14 августа

Кинопрокатчик «Indian Films»: «Тайный агент Кабир, предавший свою страну и службу несколько лет назад, теперь представляет еще большую угрозу. Индия направляет против него офицера специального подразделения Викрама, своего самого опасного оперативника. Движимый внутренними демонами, он намерен ликвидировать Кабира».

