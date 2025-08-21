Воронежскую школу № 45 не успеют отремонтировать к 1 сентября

Школу № 45 на ул. 9 Января в Воронеже из-за затянувшейся реконструкции откроют не в День знаний, а 22 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Петрин.

«Да, подрядчик не успевает к 1 сентября и получит штраф. Отставание по графику связано с рядом проблем, основная из которых – внесение изменений в документы. На площадке работают сразу не менее 100 человек. Фасад и внутреннюю отделку завершаем, в готовые классы уже завозят оборудование. Заканчиваем работы по внутренним инженерным сетям, установку слаботочных систем, благоустройство территории, пусконаладку системы оповещения. Родителей всех учеников подробно проинформируют о формате обучения на этот период», — отметил глава горда.

Накануне о том, что фирма подрядчик АО «Коттедж-индустрия» может не успеть закончить реконструкцию к 1 сентября, сообщил, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», министр строительства Воронежской области Артур Кулешов.

«Думаю, что строительную готовность к 31 августа они обеспечат, но могут не успеть с благоустройством. Понятно, что, если благоустройство не закончено, невозможно провести линейку»,— высказал свое мнение министр.

19 августа на стройплощадке побывал заместитель прокурора области Антон Родвиков. Как сообщили в ведомстве, общестроительные работы выполнены на 88%, а благоустройство территории — чуть больше, чем на 30%. Работы по оснащению классов только начались.

При этом мэрия Воронежа своевременно не направила претензии за нарушение сроков. Прокуратура внесла представления подрядчику и заместителю главы администрации города.

Подрядчик — россошанское АО «Коттедж-индустрия» — выигралоподряд в феврале 2023 года и должно было снести старое здание и на его месте построить новую пятиэтажную школу к концу 2024 года. Согласно порталу госзакупок, стоимость контракта выросла в два раза: с 828,8 млн до 1,6 млрд руб.

Юрий Голубь