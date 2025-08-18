В липецком Ельце ищут подрядчика для ремонта школы за 280 млн

МКУ «Управление капитального строительства Ельца» объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия 1 корпуса школы № 15. Первоначальная стоимость контракта — 280,7 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Победителю тендера предстоит обновить крышу и фасад здания, сети водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования и отопления, выполнить внутреннюю отделку, а также — монтаж систем оповещения и управления эвакуацией, охранно-пожарной сигнализации. Завершение работ запланировано на 15 сентября 2026 года. Срок подачи заявок — 25 августа, итоги подведут 27 августа.

Ранее конкурс по выбору подрядчика для капремонта корпуса школы №15 был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Школа была основана в 1901 году Андреем Павловским как начальная. В 1909 году в здании разместилась частная мужская гимназия первого разряда. После революции это было самое большое учебное заведение города, где обучалось около 300 учеников. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено, возобновила свою работу школа только в 1953 году. В 60-е-80-е годы это была привилегированная школа, в ней в две смены учились 1300 учеников. В июле 2011 года в результате оптимизации образовательной сети города произошло слияние двух средних школ — №15 и №3 (в настоящее время корпус №1 и корпус №2 соответственно). Образовательное учреждение носит статус основной школы под №15.

«Сохранение исторического наследия и создание современных условий для обучения детей – важнейшие задачи для нашего региона. Капитальный ремонт здания школы №15 в Ельце – это не просто восстановление стен, а возрождение памятника, тесно связанного с историей образования в Липецкой области. Здесь более века назад начиналась частная гимназия Павловского, ставшая центром просвещения для тысяч ельчан. Мы вкладываем значительные средства в реконструкцию этого объекта, чтобы совместить бережное отношение к культурному наследию с современными стандартами образования»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ульяна Ларионова