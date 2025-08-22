Генсек НАТО рассказал о двухуровневой поддержке Украины в сфере безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США и весь Альянс будут участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, гарантии должны быть такими, чтобы «Россия больше никогда не попыталась забрать у Украины ни квадратного километра».

Фото: Thomas Peter / Reuters Марк Рютте

Фото: Thomas Peter / Reuters

Господин Рютте сообщил, что гарантии со стороны союзников станут не единственной основой безопасности Украины, на первом месте — усиление национальной армии уже после завершения боевых действий.

«Гарантии безопасности будут вторым слоем, в основании — укрепление Вооруженных сил Украины. США, НАТО будут в этом участвовать», — сказал генсек на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Он уточнил, что за месяц страны НАТО закупили у США и уже поставили ВСУ вооружений на $1,5 млрд, эта работа будет продолжена.