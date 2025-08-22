Генсек НАТО в Киеве призвал дать Украине максимальные гарантии безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским заявил, что союзники по блоку и Украина вместе работают над созданием гарантий безопасности. Он подчеркнул, что гарантии должны быть обеспечены на таком высоком уровне, чтобы «Россия никогда больше не попыталась напасть», передает Reuters.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Надежные гарантии безопасности будут иметь решающее значение,— сказал Марк Рютте,— именно над этим мы сейчас работаем».

Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Россию в нежелании организовывать встречу двух президентов. Он утверждает, что Москва делает все возможное, чтобы переговоры не состоялись.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил NBC, что Владимир Путин «готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка», но она «вообще не готова».