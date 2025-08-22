Экс-руководителя и главную медсестру удмуртского онкодиспансера оставили в СИЗО

Бывшего главного врача удмуртского онкодиспансера Виктора Заварзина и главную медсестру учреждения (личные данные не указаны), оставили в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Они обвиняются в получении взятки в крупном размере группой лиц (ст. 290 УК). Сверх этого медсестре инкриминируют использование поддельного документа (ст. 327 УК).

На судебных заседаниях 49-летний и 44-летняя обвиняемые и их адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, однако Устиновский райсуд Ижевска удовлетворил ходатайства следователя и продлил срок содержания фигурантов под стражей на один месяц, до 25 сентября.

Напомним, следствие считает, что с января 2023-го по апрель 2025 года Виктор Заварзин и бывшая главная медсестра получили от представителя коммерческой организации взятку за способствование заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования, а также за покровительство по службе. В ходе расследования были проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК) предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Виктор Заварзин был арестован 28 мая.

Виктора Заварзина назначили руководителем учреждения в октябре 2022 года. Он окончил Ижевскую медицинскую академию (ИГМА), после чего с 2000-го по 2018 годы работал в ГКБ №7 врачом-нейрохирургом. В 2018 году он занял пост главного врача центра медицинской реабилитации «Апрель», с 2021 года являлся главным врачом ООО «ПЭТ-Технолоджи».