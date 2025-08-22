Детям до 16 ход разрешен

Отечественные шахматы добились очень яркого успеха на первом для них командном соревновании за три с лишним года. Сборная России досрочно завоевала титул победителя Всемирной юношеской шахматной олимпиады для игроков до 16 лет в Колумбии, уверенно победив по дороге к нему всех основных конкурентов — например, индийскую, узбекскую и китайскую команды. Итог турнира подтвердил, что во время санкционного периода в российских шахматах, имеющих довольно скромные достижения на взрослом уровне, случилось что-то вроде прорыва в младших возрастных категориях.

Вчера, 22 августа, поздно ночью по московскому времени в колумбийской Барранкилье завершилась Всемирная юношеская шахматная олимпиада. В ней принимали участие сборные, сформированные из игроков в возрасте до 16 лет, в каждой — три шахматиста и одна шахматистка. Победитель между тем определился еще до финиша соревнования. Справившись в восьмом, предпоследнем туре со второй сборной Казахстана, россияне с отрывом в три очка от ближайших преследователей — белорусов — стали недосягаемыми для конкурентов.

На самом деле, речь идет о довольно ярком достижении.

Российские шахматы после начала военной спецоперации на Украине, в отличие от представителей многих других видов, никогда не находились в полной изоляции.

Но выступать на международной арене под нейтральным флагом они могли исключительно в личных состязаниях. В 2025 году Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила критерии допуска и санкционировала его и для некоторых командных турниров. Колумбийский был первым среди по-настоящему крупных для сборной России.

В ее составе оказались гроссмейстеры Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман, а капитаном стал очень известный шахматист, выигрывавший чемпионат Европы, Евгений Томашевский. Впрочем, гораздо больше, чем собственно результат, удивляет стиль, в котором он был добыт. На пути к титулу российским шахматистам пришлось встретиться с командами практически всех стран, которые в последнее время считаются шахматными флагманами, особенно если брать такой аспект, как подготовка молодых талантов. Из них лишь индийцы оказали чемпионам серьезное сопротивление, уступив со счетом 1,5:2,5. Узбекскую команду сборная России, выигравшая все матчи, разгромила со счетом 3,5:0,5, китайскую — 4:0.

Комментируя итог турнира, президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сказал, что во время «длительного периода рестрикций» в стране «появилась целая плеяда ярких и сильных шахматистов до 16 лет», а «целенаправленная работа федерации с ними с привлечением самых опытных тренеров и поддержкой спортсменов приносит свои плоды». С этим тезисом сложно спорить, хотя он лишь подчеркивает некоторую парадоксальность ситуации.

В последнее время отечественные шахматы испытывают колоссальный дефицит с высокими по их прежним лидерским меркам результатами на топовом уровне.

Зато на уровне от детского до юниорского победы, рассказывающие о все-таки никуда не девшемся потенциале, постоянные. Так, прошлогодние юношеские первенства в разных возрастных категориях в Словении принесли россиянам восемь медалей в сумме. А в середине лета шахматное сообщество увлеченно обсуждало перспективы десятилетнего Романа Шогджиева, который стал самым молодым игроком в истории, получившим престижное звание международного мастера. При этом некоторые шахматисты новой генерации уже громко заявляют о себе в элите. Скажем, Володар Мурзин в декабре в 18 лет выиграл в Нью-Йорке чемпионат мира по рапиду.

Объясняя “Ъ” причины прорыва, исполнительный директор ФШР Александр Ткачев выделил, на его взгляд, «знаковое решение», принятое федерацией летом 2023 года. Оно заключалось в том, что известным гроссмейстерам, тренирующим топовых спортсменов и топовые команды, таким как тот же Томашевский, работавший вместе с ним в Колумбии Александр Рязанцев, поручили заниматься еще и с «юными дарованиями» в возрасте от 12 до 14 лет. Александр Ткачев, говоря о плодах этого подхода, обратил внимание на то, что все российские участники Всемирной юношеской шахматной олимпиады уже имеют гроссмейстерское, высшее в шахматах звание и солидный список достижений, в том числе во взрослых состязаниях.

Алексей Доспехов