Казахстанская нефть идет по «Дружбе в штатном режиме после атаки на нефтепровод

Транспортировка казахстанской нефти по «Дружбе» идет в штатном режиме без ограничений. Об этом РИА «Новостям» заявили в Минэнерго Казахстана.

«Транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме, — сообщил представитель ведомства, — без ограничения приема нефти от грузоотправителей».

Ранее власти Венгрии и Словакии заявили об ударе по нефтепроводу в районе российско-белорусской границы. Ответственность за атаку они возложили на Украину и потребовали от Еврокомиссии повлиять на страну, чтобы не создавались угрозы для европейской энергетической безопасности. Приостановка поставок нефти может составить не менее пяти дней, сказано в заявлении глав МИД двух стран.

Российские власти официально не комментировали информацию об атаке на нефтепровод на российской территории. Губернатор Брянской области Александр Богомаз при этом заявил, что ночью ВСУ атаковали Унечский район с применением БПЛА и Himars. Возник пожар на объекте ТЭК, при этом подробности об объекте не приводились.

Нефтепровод «Дружба» проходит от Альметьевска в Татарстане до Брянска, затем ветка приходит в белорусский Мозырь и там разделяется на два участка. Северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.