В ЯНАО осудили охранника школы из-за стрельбы ученика

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) вынесли приговор охраннику школы №17, где произошла стрельба. По данным региональной прокуратуры, его признали виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в октябре 2024 года один из учеников пронес пневматический пистолет и ранил девочку в область щеки. По данным прокуратуры установлено, что начальник охраны ЧОП «Кобра» ненадлежащим образом исполнил обязанности по обеспечению пропускного режима в школе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Полина Бабинцева