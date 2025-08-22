Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
IIHF отстранила гендиректора ХК «Сочи» Григоренко от спортивной деятельности

Международная федерация хоккея (IIHF) на четыре года отстранила генерального директора клуба «Сочи» Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом. Об этом сообщает газета «Советский спорт».

Игорь Григоренко (слева)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По информации источника, решение было вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В марте Григоренко, завершивший карьеру в 2018 году, получил уведомление от Федерации хоккея России (ФХР) о положительной пробе в базе LIMS. Нарушение датировано 2015 годом.

Сообщается, что срок дисквалификации отсчитывается с 12 августа 2025 года. 1 июля Григоренко был назначен на пост генерального директора клуба «Сочи», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ранее он занимал должность советника генерального директора тольяттинской «Лады».

С 2024 года КХЛ не подчиняется ФХР и IIHF. Однако, согласно российскому законодательству, лига вынуждена следовать решению международной федерации, так как формально находится под юрисдикцией Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева» Григоренко стал обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ выступал за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Таисия Орлова

