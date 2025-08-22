Под Екатеринбургом ОМОН обезвредил артиллерийский снаряд

В лесу недалеко от Екатеринбурга сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Малахит» (Росгвардия) обезвредили артиллерийский снаряд, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Снаряд нашел местный житель во время прогулки. После сообщения о находке и обследования было установлено, что боеприпас является боевым артиллерийским снарядом калибра 152 мм. Он долго лежал в земле и представлял опасность из-за коррозии. Взрывотехники извлекли его и отправили на спецавтомобиле на полигон — там снаряд был уничтожен с помощью накладного заряда. Специалисты также проверили территорию в районе находки, так как там могли находиться и другие боеприпасы.

Напомним, в июне специалисты взрывотехнического отдела ОМОН «Малахит» в Екатеринбурге обезвредили 120-мм артиллерийский снаряд с взрывателем. Снаряд обнаружили на улице Ольховской при проведении строительных работ.

Ирина Пичурина