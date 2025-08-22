Трамп: за неделю в Вашингтоне впервые никого не убили за долгое время

Президент США Дональд Трамп отчитался о результатах ввода Национальной гвардии в Вашингтон. Он назвал работу военнослужащих фантастической. В американской столице за неделю не было ни одного убийства, чего не случалось уже очень давно, добавил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мэр Мюриэль Баузер должна немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности, иначе произойдут плохие вещи, в том числе полный и тотальный переход города под контроль федеральных властей»,— написал президент в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп ввел Национальную гвардию в Вашингтон 11 августа. Он назвал свое решение «историческим шагом по спасению столицы», поскольку город был «захвачен преступниками». Ввод войск последовал после нападения на отставного чиновника и убийства 21-летнего стажера Конгресса. Местные власти и законодатели-демократы осудили президента.

