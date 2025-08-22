«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» увеличили совокупную выручку на 12,8%

Совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» (входят в СИБУР) за первое полугодие 2025 года выросла на 12,8% до 188,7 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные РСБУ отчетности предприятий.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили выручку на 12,8%

Выручка «Нижнекамскнефтехима» за январь — июнь увеличилась на 14% до 132,2 млрд руб., «Казаньоргсинтеза» — на 9,9% до 56,5 млрд руб. Прибыль от продаж предприятий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,6% до 36 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО выросла на 85% до 30,8 млрд руб. при увеличении выручки на 14,1% до 269,7 млрд руб. «Казаньоргсинтез» показал противоположную динамику — предприятие увеличило выручку на 5,3% до 104,9 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась с 15,9 млрд до 10,6 млрд руб. из-за роста операционных расходов и модернизации производства.

Анар Зейналов