ВЦИОМ: более 60% россиян положительно оценили итоги встречи Путина и Трампа

Большинство опрошенных россиян (68%) считают, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске прошла успешно. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ. Только 6% респондентов оценили переговоры негативно.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Также в центре сообщили, что 94% опрошенных россиян знали о переговорах, больше половины смогли ответить, чему они были посвящены. Главным итогом саммита, по словам опрошенных, стал факт личной встречи президентов России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. В центре обсуждения было мирное урегулирование на Украине. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, во время переговоров российская сторона довольно быстро пошла на уступки, благодаря чему удалось достичь прогресса. Портал Axios утверждал, что изначально господин Трамп хотел завершить встречу из-за «максималистских требований» президента России по территориальным вопросам, но господин Путин смягчил позицию.