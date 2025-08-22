Московский джаз, русский рок или яблочный спас

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут стать участниками вечера блюза, посетить экспозицию «Искусство востока» или побывать на станичных играх. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».

Где послушать музыку

22 августа в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» состоится концерт «Блюзовый вечер с Вадимом Иващенко». Вадим Иващенко – московский вокалист и гитарист, владеющий разнообразными стилями игры на гитаре, постоянный участник фестивалей джаза, блюза и рок-н-ролла. В Ростове в сопровождении джаз-бенда исполнит всемирно известные композиции.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+).

22 августа в 19:30 в Roof Live начнется концерт на воздухе «25/17». Он посвящен четвертому студийному альбому одноименной группы, который музыканты назвали «Русский подорожник» и выпустили еще в сентябре 2014 года. Под одной обложкой — композиции в таких стилях как русский рок, рэп-рок, фолк-рок, альтернативный рок и хип-хоп.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+).

23 августа в 22:00 в клубе «Эмбарго» — вечеринка Embargo Villa Birthday. Южноафриканская певица Lizwi выступит с live-программой, в которую вошли синглы, записанные в содружестве с группами Black Coffee, Joez и African Roots.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (18+).

24 августа в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — программа «Солисты оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах». По словам организаторов, это новая интерпретация музыки итальянского композитора Людовико Эйнауди, которую оркестр исполняет буквально при свете свечей. Программа включает как известные саундтреки из фильмов («1+1», «Черный лебедь»), так и оркестровые аранжировки композиций, которые ранее существовали только в сольном фортепианном исполнении.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

22 и 23 августа в 21:00 на сцену театра «Линии» выйдет «Лысая певица». Это совершенно новая версия спектакля по знаменитой пьесе классика театра абсурда Эжена Ионеско о несмешных проблемах общества и взаимоотношениях людей.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

23 августа в 11:00 в театре «Муха» начнется комедия для детей «Онтье». История о безграничной любви, рыбаке и его крохотном острове, окруженном морем волнующих воспоминаний. Спектакль вдохновлен отрывком из книги «Чжуан-цзы. Размышления о равенстве вещей».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (0+)

24 августа в 21:00 на сцене театра «Линии» — спектакль «Эйлин. Тревожное расстройство». Он создан по мотивам пьесы Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна». В центре сюжета — история непростых взаимоотношений Ады и ее дочери Эйлин, живущих в рыбацком поселке на берегу Таганрогского залива. Драматизм усиливает появление «на горизонте» давно забытой первой любви Эйлин.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы приключенческой комедии «Дети-шпионы». Семья спецагентов воспитывает троих детей с уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита — гипнотизер, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали агентство «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою настоящую маму.

Стоимость билетов — от 410 руб. (6+)

Еще одна премьера — криминальная комедия «Геля». Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней ждут ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон «Гелендвагена» Ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть точно к сроку. Перед Саней стоит задача повышенной сложности: разобраться с преступниками и не опоздать в роддом.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Для любителей блокбастеров — триллер «Диспетчер». Брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают. Он четко следует правилам. Но тут к нему обращается за защитой клиент и для того, чтобы выжить, брокер будет вынужден нарушить одно из главных своих правил.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

22 и 23 августа с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее краеведения выставка репродукции картин «Климт, вдохновленный Ван Гогом, Моне, Матиссом». Экспозиция дает возможность каждому посетителю понять, как именно мастера импрессионизма и постимпрессионизма влияли на творчество Климта.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+).

С 22 по 24 августа с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств будет работать экспозиция «Искусство Востока». Здесь представлены произведения XII – сер. XX века из собрания РОМИИ, созданные мастерами Китая и Японии.

Стоимость билетов — от 100 руб. (12+).

24 августа с 12:00 в этнопарке «Кумжа» состоятся народные гулянья «Яблочный спас да станичные игры». Гостей ждут народные эстафеты и забавы для всей семьи, шуточные состязания на силу и проворство, песни, смех и дружеская атмосфера.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+).

