В Петербурге огласили приговор похитившим почти 12,5 млн рублей мошенникам

Василеостровский районный суд приговорил фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) Станислава Вовка и Евгения Пронькова, похитивших почти 12,5 млн рублей, к четырем с половиной и четырем годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, не позднее 11:00 24 февраля 2025 года Вовк и Проньков вступили в сговор с неустановленным организатором преступной схемы, который нашел сведения о двух гражданах, впоследствии ставших жертвами злоумышленников.

Организатор, представляясь сотрудником различных государственных структур, звонил потерпевшим и убеждал передать преступникам деньги под предлогом их сбережения и недопущения перевода на нужды ВСУ.

Проньков заранее выезжал на место встречи с потерпевшими, проверял его на отсутствие подозрительных лиц и оставался неподалеку следить за обстановкой, а Вовк выполнял роль курьера — передавал жертвам документы, содержащие символику Центрального Банка РФ, и получал от потерпевших наличные.

Фигурантов признали виновными по двум эпизодам мошенничества 24 и 25 февраля текущего года, ущерб от которых составил 5,95 млн и 6,54 млн рублей. Вовк получил четыре с половиной года ИК общего режима, а Проньков — четыре года. Потерпевшие получили по гражданским искам суммы, равные украденным злоумышленниками.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бастрыкин заинтересовался делом об обмане бывшей узницы концлагеря в Петербурге.

Артемий Чулков