ВС РФ отказался рассмотреть жалобу Volkswagen на итоги разбирательства с НАЗ

Верховный суд РФ отказал Volkswagen AG в жалобе на решение арбитражных судов взыскать с германского автоконцерна 16,9 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды, €40,05 тыс., а также 119 тыс. руб. судебных издержек в пользу нижегородского автозавода (НАЗ, ранее – ГАЗ).

Также истцу отказано в жалобе на отказ в рассмотрении жалобы в высшей инстанции, следует из судебной картотеки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году нижегородский автозавод отсудил у Volkswagen AG почти 17 млрд руб. за разрыв соглашения о контрактной сборке в России Skoda и VW. Обжаловать это решение бывшему партнеру российского предприятия не удалось.

В свою очередь НАЗ продал долг Volkswagen коллекторам АО «Камея» за 120 млн руб. Компания подала заявление о банкротстве Volkswagen, арбитражный суд Москвы начнет рассматривать его в сентябре.

