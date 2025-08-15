Преемник нижегородского автозавода подал на банкротство Volkswagen

АО «Камея», выкупившее у нижегородского автозавода (НАЗ, ранее — ГАЗ) многомиллиардный долг Volkswagen, подало в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве германского автоконцерна. Заседание назначено на 12 сентября, следует из судебной картотеки.

Как писал «Ъ», НАЗ отсудил у Volkswagen AG почти 17 млрд руб. за разрыв соглашения о контрактной сборке в России Skoda и VW. В 2025 году российский автозавод продал долг коллекторам за 120 млн руб. В свою очередь «Камея» сообщила о намерении подать заявление о банкротстве бывшего партнера российского завода.

Роман Рыскаль