Шнайдер отыграла пять матчболов и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Мексике

Россиянка Диана Шнайдер обыграла бельгийку Элизе Мертенс в четвертьфинале проходящего в мексиканском Монтеррее турнира Женской теннисной ассоциации (WTA ). Призовой фонд соревнований превышает $1 млн.

Теннисистки провели на корте 3 часа 2 минуты. Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). В решающем сете Мертенс при счете 5:2 вела в гейме 40:0. Всего бельгийка не смогла реализовать пять матчболов.

В рейтинге WTA Диана Шнайдер занимает 22-е место, Элизе Мертенс — 21-е. В полуфинале российская теннисистка встретится с 71-й ракеткой мира американкой Алисией Паркс.

Также в полуфинал турнира пробилась россиянка Екатерина Александрова. В четвертьфинале она со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2 обыграла действующую победительницу турнира чешку Линду Носкову.

Турнир в Монтеррее завершится в ночь на 24 августа.

Таисия Орлова