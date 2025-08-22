Кассация утвердила приговор правозащитнику Сергею Лукашевскому

Первый кассационный суд рассмотрел жалобу защиты на приговор бывшему главе признанного иностранным агентом Сахаровского центра Сергею Лукашевскому, заочно осужденному в Нижнем Новгороде на восемь лет колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Московский райсуд признал правозащитника виновным за посты в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и комментарии на YouTube с критикой российской армии и референдумов за присоединение новых территорий.

Защита просила кассационных судей отменить приговор и оправдать осужденного, настаивая на отсутствии в его действиях состава преступления. Адвокат доказывал, что вмененные Сергею Лукашевскому публикации были его личным мнением, сформированное на основе информации из открытых источников, в том числе, официальных сообщениях ООН, идущих в разрез с позицией Минобороны РФ. Однако суд отклонил жалобу защиты.

Подробнее о деле правозащитника – в материале «Ъ-Приволжье» «Публикациям не нашли оправдания».

Владимир Зубарев