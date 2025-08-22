В Татарстане в 09:09 мск сняли режим «Беспилотная опасность», который действовал около трех часов. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России. Он был объявлен в 06:02 мск.

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности через три часа

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим беспилотной опасности через три часа

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении.

Предыдущий режим беспилотной опасности в республике действовал 21 августа с 4:13 до 10:10 мск. 20 августа режим вводился с 5:07 до 9:08 мск. В понедельник, 19 августа, режим вводили дважды: первый раз с 5:43, но через полчаса его отменили, затем повторно с 7:59 до 10:09 мск.

В ночь на 22 августа украинские силы атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В Брянской области губернатор Александр Богомаз сообщил о «массированной атаке» с использованием РСЗО Himars и БПЛА. Силы ПВО сбили 21 беспилотник, однако произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе. Также была атакована нефтепроводная система «Дружба» в районе российско-белорусской границы, что привело к остановке прокачки нефти.

