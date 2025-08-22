В Татарстане в пятый раз за неделю ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане с 6:02 мск действует режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России. Это уже пятый случай введения такого режима за эту неделю.

Предыдущий режим беспилотной опасности в республике действовал 21 августа с 4:13 до 10:10 мск. 20 августа режим вводился с 5:07 до 9:08 мск. В понедельник, 19 августа, режим вводили дважды: первый раз с 5:43, но через полчаса его отменили, затем повторно с 7:59 до 10:09 мск.

Режим беспилотной опасности вводится при обнаружении БПЛА, движущихся в направлении Татарстана. Информация о закрытии аэропортов республики на момент публикации не поступала.

Анар Зейналов