«Новатэк» может выплатить дивиденды в размере 35,5 руб. на акцию

Совет директоров ПАО «Новатэк» (MOEX: NVTK) рекомендовал по итогам первого полугодия выплатить дивиденды в размере 35,5 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании.

Перечень лиц с правом голоса на общем собрании акционеров будет объявлен 1 сентября, само голосование пройдет 24 сентября. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 6 октября.

За первое полугодие прошлого года компания выплатила 107,78 млрд руб. акционерам, также по 35,5 руб. на акцию. За 2024 год чистая прибыль «Новатэка» выросла на 6,6% и составила 493,5 млрд руб.

«Новатэк» — одна из крупнейших газодобывающих компаний России. Основные акционеры — основатель Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, французская корпорация Total и «Газпром».