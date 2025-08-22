«Лица улиц», «Времена года» при свечах и фильм «Зеркало»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать симфоническое исполнение аниме-тем и рок-музыки, рэпера Gone.Fludd, «Времена года» при свечах и посетить фанк-фестиваль. В музеях — увидеть выставку нижнетагильских подносов и картины в жанре сказочного реализма. В театральных пространствах — посетить премьеру спектакля «Камень», спектакли «Миндаль горький», «О’Генри! О счастье!», а также побывать на фестивале уличных театров «Лица улиц». В кино — посмотреть фильмы «Зеркало» Андрея Тарковского, «Терминатор 2», «Гори, гори, моя звезда». А лекторы расскажут про создание искусства из стекла, моду ар-деко и оперные голоса. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В Музее андеграунда 23 августа пройдет уличный фанк-фестиваль Groove Street. На сцене прозвучат жанры фанк, соул, джаз, брасс и госпел, а организаторы говорят, что на фестивале не будет случайных людей — только те, кто «чувствует ритм кожей». Фестиваль организовали группы Kickin' Jass Orchestra, Funky Bizness Gang, Funk Power и Nuggers. Вход — 1,2 тыс. руб.

Симфонический оркестр Свердловской филармонии 24 августа в летнем театре Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского сыграет «Симфонию аниме» — произведения из мультфильмов Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки» и другим. Стоимость билетов — от 400 руб. до 1,3 тыс. руб.

Уральский молодежный симфонический оркестр на сцене летнего театра Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского 24 августа сыграет композиции знаменитых рок-групп в симфонической обработке. Билеты — от 600 руб. до 1,8 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 24 августа сыграют «Времена года» Антонио Вивальди. Слушатели могут прожить каждый сезон года, струнные инструменты оркестра создадут ощущение близости каждого звука и глубины музыки. Билеты стоят от 600 руб. до 1,6 тыс. руб.

На летней площадке Tele-Club 27 августа выступит Gone.Fludd. Исполнитель известен треками «Проснулся в темноте», «Boys Don't Cry», «Пацаны», «Мамбл». Билеты стоят от 2,7 тыс. руб. до 4 тыс. руб.

В атриуме Ельцин-центра 29 августа пройдет концерт «В большом, открытом пространстве» импровизационного коллектива «царапина». Перед выступлением пройдет лекция начальника редакционно-издательского отдела театра «Урал Опера Балет» Александра Рябина о волне американского экспериментализма и музыкальных концепциях Джеймса Тенни. Затем импровизационный коллектив исполнит музыку американского композитора. Билеты — 850 руб.

Выставки и экскурсии

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (НМИИ) с 22 августа работает выставка мастера тагильской росписи Евгении Новокшоновой «Творю от сердца и души». На экспозиции будут представлены расписанные ей подносы, выставка приурочена к 55-летию художницы. Большая часть работ была создана специально к выставке, произведения выполнены в разных техниках: двухцветного мазка либо многослойной живописи. Выставка продлится до 12 октября, билеты — 200 руб. для взрослых, 150 руб. для студентов и пенсионеров, 100 руб. для школьников.

Ельцин-центр 23 августа проведет музейно-автобусную экскурсию «От музейной витрины до сысертской рябины». В первой, музейной части, экскурсовод проведет по выставке «Право на отдых. Как в XX веке Россия училась отдыхать» и расскажет, как менялась мода на досуг и как менялся отдых. Затем участники поедут в Сысерть, где им расскажут о дачах и огородах как философии отдыха и о том, как появилось само понятие отпуска. Последней точкой станет усадьба Павла Бажова, затем можно будет прогуляться по Сысерти. Стоимость — 1,9 тыс. руб.

В центре искусств «Главный проспект» открылась выставка новых работ Александра Алексеева, работающего в собственном жанре «сказочного реализма». Его персонажи — как реальные исторические персонажи, так и русские типажи, изображенные гротескно, с нарочито объемными телами. Его работы можно назвать одновременно гротескными и чувственными. Билеты в галерею — 300 руб.

В Екатеринбурге в Музее наивного искусства 27 августа пройдет авторская экскурсия Яны Жеймотелите по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева». Она расскажет о знакомстве с автором работ, создании и сборе его коллекции и о том, как она вдохновила Яну Жеймотелите на написание книги «Период полураспада». Вход — 200 руб. по обычному билету и 100 руб. по льготному.

Спектакли

В Свердловском театре драмы 22 и 23 августа пройдет премьера спектакля «Камень» в постановке Алексея Бадаева. Постановка в жанре сказочного мюзикла черпает вдохновение из стихов Бориса Рыжего и Майи Никулиной, а также из произведений Павла Бажова и Алексея Иванова. Главный персонаж живет в непростые 1990-е годы и, пройдя службу в армии, получает необычный «волшебный дар». Стоимость билетов — от 300 руб. до 3 тыс. руб.

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского пройдет X Фестиваль уличных театров «Лица улиц». Темой в этом году станут городские истории. Театры покажут свои представления в парке, а в кабинках колеса обозрения можно будет увидеть небольшие индивидуальные представления. Вход свободный.

На театральной платформе «В центре» 24 августа сыграют спектакль «О’Генри! О счастье!» в постановке Александра Кускова и Татьяны Малинниковой, они же исполнят роли. Это спектакль для тех, кому не хватает человеческой доброты и хочется отдохнуть от взрослой жизни. Рассказы О'Генри показывают героев, которые попадают в сложные ситуации, но выходят из них благодаря своим человеческим качествам. Стоимость билетов — 800 руб.

На театральной платформе «В центре» 26 августа покажут моноспектакль «Миндаль горький» по мотивам романа Ивана Шмелева «Солнце мертвых», режиссер — Максим Шкурин. Историю в этом арт-перфомансе рассказывает не только актер, но и световое оформление сцены. Билеты — 700 руб.

В креативном кластере «Л52» 27 августа покажут открытый студийный спектакль «Читать не обязательно» в постановке Ирины Лядовой. Он расскажет историю дружбы писательницы Астрид Линдгрен и девочки-подростка. История основана на ее реальной переписке с 12-летней девочкой. Стоимость билета 500 руб.

На театральной платформе «В центре» 29 августа пройдет показ моноспектакля «Коробка» — выпускной работы арт-клуба платформы. Каждый участник написал свою историю о том, что его волнует, беспокоит, злит или мучает. Вход на спектакль свободный.

Кино

В кинозале Ельцин-центра с 21 по 27 августа идут показы фильма «Рецепт счастья» Амели Боннен на французском с русскими субтитрами. Картина была снята в этом году, главная героиня живет в Париже и довольна своей жизнью, но из-за болезни отца приезжает в родную деревню. Там она встречает свою юношескую любовь, и начинает сомневаться в своих решениях. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра с 21 по 27 августа показывают фильм «Терминатор 2: Судный день» на английском языке с русскими субтитрами. Это второй фильм франшизы, в котором у главной героини появляется сын, и его пытается уничтожить киборг из 2029 года. Однако на помощь им приходит другой терминатор из будущего. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 23 августа покажут фильм Александр Митта «Гори, гори, моя звезда». После показа зрители в формате онлайн встретятся с сыном режиссера, исполнителем детской роли в фильме, художником и режиссером Евгением Миттой. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

В кинозале Ельцин-центра 24 августа пройдет показ фильма Андрея Тарковского «Зеркало» в рамках проекта «Перестройка-40». Повествование картины не привязано к сюжету, главный герой в воспоминаниях обращается к своему детству и подростковому возрасту. Вход бесплатный.

В Ельцин-центре с 28 по 31 августа пройдет показ короткометражных фильмов Shnit worldwide shorts festival 2025. Зрители увидят картины из Великобритании, Ирана, Чили, Канады, Австралии и других стран. Вход — 350 руб.

Лекции

В Екатеринбургском музее изобразительного искусства (ЕМИИ) 24 августа пройдет лекция коммерческого директора «Стеклодувной студии Татьяны Тунис» Василия Софронова «Стекло: от песчинки до шедевра». Посетители узнают, как из отдельных песчинок создают стеклянное произведение искусства и познакомятся с технологиями этой работы и ее практикой в разные времена. Вход 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

В выставочном комплексе «Синара центр» 24 августа пройдет лекция Ирины Святской «Пайетки, перья, стразы. Мода ар-деко». Историк моды расскажет, как выглядела молодая девушка сто лет назад, как женщина стала свободной и как проходили вечеринки «ревущих двадцатых». Вход 600 руб.

В креативном кластере «Домна» 24 августа руководитель отдела разработки компании «Контур» Алексей Кирпичников расскажет, как искусственный интеллект влияет на творческие процессы и почему креативность важна в областях науки, технологий, инженерии и математики. Чтобы попасть на мероприятие, нужно зарегистрироваться.

В кинозале Ельцин-центра 25 августа пройдет лекция Ярослава Тимофеева «Небесные голоса». Он расскажет о том, как голоса кастратов, популярные в XVII–XVIII веках, сменились певицами, а затем контртенорами, и как менялась опера под влиянием этих процессов. Билеты — 500 руб.

