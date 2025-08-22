Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Индекс Шанхайской биржи достиг максимума за 10 лет

По состоянию на 9:34 мск основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite достиг уровня 3819,93 пунктов (+1,29%). В последний раз индекс находился на этом уровне 10 лет назад — в августе 2015 года. Шанхайский индекс «голубых фишек» CSI 300 находится на уровне 4370,28 (+1,92%) — это трехлетний максимум.

Выросли акции компаний, связанных с финансовыми технологиями и концепцией стейблкоина. Власти КНР подают сигналы об изменении своей позиции относительно криптовалют и изучают возможность выпуска привязанных к юаню стейблкоинов, отмечает Reuters. Кроме того, рост котировок обусловлен ослаблением торговой напряженности между США и Китаем.

Накануне сообщалось, что Китай внезапно перестал выдавать разрешения на IPO в Гонконге. В период с 1 июля по 15 августа Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг выдала всего три таких разрешения. Спрос на проведение публичного размещения акций со стороны китайских компаний при этом не спадает.

