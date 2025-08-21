Китай внезапно перестал выдавать разрешения на IPO в Гонконге

В период с 1 июля по 15 августа Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) выдала всего три разрешения на IPO китайских компаний в Гонконге, сообщает Nikkei. Это ничтожно мало по сравнению с количеством лицензий, выданных регулятором за первую половину года.

Как отмечает Nikkei, в последние годы CSRC активно призывала китайские компании к размещению акций на гонконгском фондовом рынке. За первые шесть месяцев этого года регулятор выдал 70 разрешений на проведение IPO, из них 52 — в Гонконге. Оттого столь резкое сокращение числа одобрений выглядит еще более удивительным, отмечает агентство, а его причины неизвестны.

Спрос на проведение IPO со стороны китайских компаний при этом не спадает. За эти же полтора месяца заявку на получение лицензии от CSRC подали 76 компаний, а очередь из ожидающих разрешения регулятора достигла уже 240 юрлиц.

Кирилл Сарханянц