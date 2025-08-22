Новороссийск демонстрирует рост на фоне снижения контейнерного рынка России

За первые семь месяцев 2025 года объем контейнерных перевозок в России сократился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,657 млн TEU. Несмотря на общую отрицательную динамику, порт Новороссийск выделяется на общем фоне. Экспортные отгрузки через Новороссийск увеличились на 2%. Еще более значительный рост продемонстрировал импорт через порт: здесь был зафиксирован прирост на 7%, что совпало с позитивной динамикой портов Балтики. Об этом сообщили в пресс-службе компании FESCO.

В целом по рынку в России импорт сократился на 8%, железнодорожный транзит — на 4%, а внутренние перевозки — на 15%. При этом совокупный экспорт вырос на 6%. Наиболее динамичный рост экспорта, как и прежде, показали сухопутные переходы в Китай — плюс 15%. Экспорт через порты Дальнего Востока увеличился на 9%, а через порты Северо-Запада, напротив, снизился на 11%. Импорт через дальневосточные порты упал на 21%, в то время как порты Балтики и Новороссийска показали рост по этому показателю.

В июле 2025 года рынок продолжил снижаться, сократившись на 9% в годовом сравнении, но показал небольшой рост на 1,3% по сравнению с июнем. В расчет контейнерного рынка России входят все виды перевозок: внешнеторговые и транзитные через порты и сухопутные переходы, а также внутренние и каботажные перевозки.