Выбран подрядчик для реставрации объектов у церкви Иоанна Предтечи

В Ярославле работы по реставрации колокольни, святых ворот и ограды, входящих в ансамбль церкви Иоанна Предтечи, выполнит местная мастерская — «Реставратор». Об этом сообщили в правительстве области.

Цена контракта — 127 млн руб. Планируется реставрация фасадов и интерьеров колокольни, изразцов, ремонт стропильной системы, укрепление фундаментов. Также значительный раздел посвящен золочению сусальным золотом. Им покроют кресты, подзоры, яблоки, колпаки и ряд других элементов на колокольне и святых вратах. Также планируется реставрация и воссоздание ограды, значительная часть которой утрачена. Работы завершат в 2027 году.

Реставрация трех объектов — часть масштабного проекта по восстановлению всего ансамбля, на который привлечено около 1 млрд руб. из федерального бюджета. Работы пройдут и на самом храме.

Алла Чижова