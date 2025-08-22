«Мастер и Маргарита» Локшина собрал €1,5 млн в зарубежном прокате

В первом квартале 2025 года российский фильм «Мастер и Маргарита», который снял режиссер Михаил Локшин, собрал в зарубежном прокате €1,5 млн. Об этом сообщил продюсер картины Игорь Толстунов. Он сказал, что по абсолютной величине сборы не очень высокие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фото: АМЕДИА Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фото: АМЕДИА

Показы идут на 80 площадках, в том числе во Франции, Германии и Италии, и в других крупных европейских странах, отметил он. Также фильм можно посмотреть в кинотеатрах Латинской Америки и Африки. «У нас нет прав только на англоязычную версию (фильма.— "Ъ"), поэтому "Мастер" не выходил в англоязычном варианте»,— сказал господин Толстунов ТАСС.

За первые шесть месяцев 2025 года картина по мотивам романа Михаила Булгакова стала лидером по сборам среди всех российских кинорелизов за пределами страны, сообщали «Ведомости». Выход фильма в немецкий прокат сделал Германию первой по сборам российского кино среди зарубежных стран. Популярность картины у немцев объясняется мировым уровнем продакшна фильма, а также тем, что в картине сыграл роль известный в ФРГ актер Аугуст Диль.

«Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат в январе 2024 года. Российская академия кинематографических искусств «Ника» присудила фильму семь наград, включая приз за лучший фильм. При этом вокруг картины разгорелся политический скандал: режиссера заподозрили в симпатиях к Украине.

