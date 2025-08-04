Катер перевернулся в результате столкновения с другим судном у Яхтенного моста

Два катера столкнулись в Санкт-Петербурге в районе Яхтенного моста поздним вечером 3 августа. Обстоятельства происшествия изучают Северо-Западная транспортная прокуратура и транспортная полиция по СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в пресс-службе второго ведомства, обращение по аварии на воде приняли примерно в 22:30. В районе Яхтенного моста произошел навал двух маломерных судов. В результате происшествия никто не пострадал, также нет разлива нефтепродуктов.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что при столкновении один из катеров перевернулся. Специалисты обоих ведомств проводят проверки по факту происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что судна «Кассиопея» и «Каракатица» столкнулись на канале Грибоедова у Вознесенского моста.

Татьяна Титаева