Катер перевернулся в результате столкновения с другим судном у Яхтенного моста
Два катера столкнулись в Санкт-Петербурге в районе Яхтенного моста поздним вечером 3 августа. Обстоятельства происшествия изучают Северо-Западная транспортная прокуратура и транспортная полиция по СЗФО.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Как сообщили в пресс-службе второго ведомства, обращение по аварии на воде приняли примерно в 22:30. В районе Яхтенного моста произошел навал двух маломерных судов. В результате происшествия никто не пострадал, также нет разлива нефтепродуктов.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что при столкновении один из катеров перевернулся. Специалисты обоих ведомств проводят проверки по факту происшествия.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что судна «Кассиопея» и «Каракатица» столкнулись на канале Грибоедова у Вознесенского моста.