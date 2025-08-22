Аренда квартир рядом с вузами Краснодара начинается от 19 тысяч рублей

Перед началом учебного года «Яндекс Аренда» проанализировал стоимость долгосрочной аренды жилья вблизи ведущих вузов Краснодара. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным агрегатора, дешевле всего снять квартиру можно рядом с Кубанским государственным аграрным университетом (КубГАУ) в Прикубанском округе. Медианная ставка здесь составляет 19 тыс. руб., минимальная — 19 тыс. руб. За эту сумму доступна однокомнатная квартира 40 кв. м с мебелью, бытовой техникой, кондиционером и двумя балконами в доме с благоустроенным двором в пешей доступности от вуза.

Чуть выше аренда возле Кубанского государственного университета (КубГУ) в Центральном округе — медианная ставка 34 тыс. руб., а минимальная — 20 тыс. руб. Неподалеку от Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) однокомнатную квартиру 35 кв. м можно снять за 22 тыс. руб.

В Прикубанском округе рядом с Краснодарским государственным институтом культуры (КГИК) минимальная аренда квартиры-студии 25 кв. м составляет 23 тыс. руб. Рядом с Кубанским государственным медицинским университетом (КубГМУ) в Центральном округе стоимость квартир начинается от 27 тыс. руб. Медианные ставки в этих районах достигают 34 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в период с мая по июль 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир любой комнатности снизилась на 2,7% и составила в среднем 27 тыс. руб.

Нурий Бзасежев