В Краснодаре стоимость долгосрочной аренды квартир снизилась на 2,7%

В Краснодаре в период с мая по июль 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир любой комнатности снизилась на 2,7% и составила в среднем 27 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество предложений о долгосрочной сдаче квартир в этот период сократилось на 2,4%. Число просмотров объявлений выросло на 21,2%.

По словам руководителя сервиса Романа Жукова, снижение стоимости с мая по июль в Краснодаре может быть связано с ростом предложения в предыдущие месяцы. Тогда спрос на рынке был не так активен, и накапливались более бюджетные варианты.

По итогам июля 2025 года стоимость долгосрочной аренды студии в Краснодаре составила 22 тыс. руб. Однокомнатную квартиру можно было снять в среднем за 25 тыс. руб. Двухкомнатную — за 35 тыс. руб. Арендная ставка для «трешки» в краевой столице в июле начиналась с 30 тыс. руб. за лот площадью 75 кв. м в доме 2022 года постройки. Более дорогостоящую трехкомнатную квартиру в жилом комплексе, построенном в 2015 году в центре города, можно было снять за 180 тыс. руб. в месяц.

Алина Зорина